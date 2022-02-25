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В Арцахе выявлен штамм коронавируса - омикрон

В Арцахе выявлен штамм коронавируса - омикрон

В Арцахе выявлен штамм коронавируса – омикрон. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

Отмечается, что в целом симптомы омикрона похожи на  симптомы ОРЗ, и прежних штаммов коронавируса. В основном он поражает верхние дыхательные пути: нос и горло, и реже вызывает воспаление легких.

«Принимая во внимание тот факт, что отмечается высокая активность заболевания, а также то, что симптомы штамма омикрон похожи на  симптомы ОРЗ, Министерство здравоохранения  Республики Арцах призывает при их наличии обращаться в отделения первичной медико-санитарной помощи, чтобы выявить болезнь на ранней стадии и избежать осложнений», -  говорится в заявлении МЗ Арцаха.

Специалисты отмечают, что для защиты от омикрона, эффективен бустерный компонент вакцины от COVID-19.  Министерство здравоохранения вновь призывает вакцинироваться, дабы предотвратить болезнь и ее осложнения.
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