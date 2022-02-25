Арарат Мирзоян принял специального посланника Канады в Европе и Европейском Союзе Стефана Диона

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 февраля принял специального посланника Канады в Европе и Европейском Союзе Стефана Диона.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между армянским и канадским народами, основанных на крепкой дружбе. Они выразили готовность предпринять практические шаги по повышению многоотраслевого сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил Стефану Диону повестку осуществляемых правительством реформ, направленных на укрепление демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

Стефан Дион отметил, что Армения движется по важному пути демократических реформ и подчеркнул, что основная цель его миссии - содействие демократическому процессу Армении.

Арарат Мирзоян отметил необходимость модернизации судебной системы, оцифровки общественных услуг и эффективного управления и обмена опытом с канадской стороной по ряду других сфер, и выразил уверенность, что это взаимодействие откроет путь для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались также вопросы развития возможностей Парламента РА и содействия гражданскому обществу. Стороны отметили роль армянской общины Канады в деле последовательного укрепления армяно-канадских отношений.

Арарат Мирзоян представил вызовы безопасности, образовавшиеся вокруг Армении.