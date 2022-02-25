Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Войска РФ с запада окружили Киев

Войска РФ с запада окружили Киев

Основные воздушно-десантные силы РФ соединились с российскими ВДВ, дислоцированными в Гомеле, окружив Киев с запада. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев на этапе оборонительных операций, ситуация очень сложная.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]