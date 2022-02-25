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Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной: Дмитрий Песков

Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной: Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в состав российской делегации войдут представители Минобороны, МИД и Кремля.

«Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос нейтрального статуса Украины. Изначально президент России Владимир Путин заявлял, что целью военной операции является помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам,  демилитаризация и денационализация Украины. «И это, по сути, неотъемлемая часть нейтрального статуса», - пояснил он.
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