Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной: Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в состав российской делегации войдут представители Минобороны, МИД и Кремля.

«Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос нейтрального статуса Украины. Изначально президент России Владимир Путин заявлял, что целью военной операции является помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам, демилитаризация и денационализация Украины. «И это, по сути, неотъемлемая часть нейтрального статуса», - пояснил он.