Экспорт из Грузии в Россию вырос почти в два раза

Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2022 года вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 128,6 млн долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 88%, как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Из Грузии в РФ за первый месяц 2022 года вывезли 8,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 7 тысяч тонн ферросплавов, 3,4 тысячи тонн цитрусовых, в том числе сушеных, и более 3 тысяч тонн натурального виноградного вина и так далее.

По данным "Сакстата", Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ в январе текущего года завезли пшеницу общим весом 11,4 тысячи тонн.

Из России также завезли около 49,7 тысячи тонн нефтяных газов, 11,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 2,2 тысячи тонн маргарина и так далее.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.