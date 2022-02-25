Азиатские индексы снизились - 25-02-22

ТОКИО, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.95% и составил 26476.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.00% и составил 1876.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.63% и составил 3451.41 пункта, а HANG SENG снизился на 0.59% и составил 22767.18 пункта.