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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-02-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-02-22

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 февраля, курс доллара США вырос на 2.34 драмa и составил 482.12 драм. Курс евро вырос на 1.51 драмa и составил 539.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.09 драмa и составил 5.78 драм. Курс британского фунта вырос на 0.44 драмa и составил 644.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 633.11 драмa и составила 30013.65 драм. Цена серебра выросла на 20.57 драмa и составила 392.4 драм. Цена платины выросла на 237.09 драмa и составила 17066.07 драм.


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