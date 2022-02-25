Вице-премьер Матевосян принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял сегодня постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Натию Нацвлишвили.

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Арменпресс

в пресс-службе офиса Матевосяна, поздравив представителя ПРООН сo вступлением в должность, вице-премьер высоко оценил осуществляемую в Армении целевую помощь ПРООН и программы развития потенциала, подчеркнув, что они способствовали демократическому и социальному развитию Армении.

По словам Амбарцума Матевосяна, несмотря на трудности и вызовы, которые возникли после 44-дневной войны 2020 года и эпидемии коронавируса, Армения продолжает придерживаться своей повестки развития, сотрудничая с международными партнерами на пути реализации амбициозных программ.

В этом контексте вице-премьер Матевосян подчеркнул важность подписанного в 2021 году документа “Рамки в области устойчивого развития ООН для Армении на 2021-2025 гг.”, в котором обозначены общие направления сотрудничества на следующие 5 лет.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Армении Натия Нацвлишвили выразила готовность поддержать программу реформ Армении и обсудила с вице-премьером направления развития сотрудничества.