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Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать интересам и Токио.

"Провел разговор с японским министром иностранных дел Есимасой Хаяси. Благодарен Японии за введение новых санкций в отношении России и предоставление Украине финансовой помощи. Запрет России на присутствии в SWIFT крайне необходим - и это также послужит интересам Японии. Мы также способы усилить обороны Украины", - передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал Кулеба в Twitter.
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