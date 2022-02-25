Москва настроена на диалог с Киевом: Захарова

Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.

"Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено", - сказала Захарова на брифинге.

"Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.