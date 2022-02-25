Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал он.

Глава государства также призвал украинских солдат не позволять радикалам использовать мирных граждан в качестве живого щита.