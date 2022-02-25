Россию исключили из Совета Европы: ДОПОЛНЕНО

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, он отметил, что они руководствовались статьей 8 устава СЕ.

"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр.

ОБНОВЛЕНИЕ: Права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации. "В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее... Приостановление (прав) — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", - сообщили в организации.

Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине.

"Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - говорится в заявлении.