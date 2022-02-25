Права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении СЕ.

"В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее... Приостановление (прав) — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", - сообщили в организации.

Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине.

"Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - говорится в заявлении.