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Все мы здесь: Владимир Зеленский записал видео с площади перед офисом президента

Все мы здесь: Владимир Зеленский записал видео с площади перед офисом президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с площади перед офисом президента. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на УНИАН, он отметил, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве для защиты Украины.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции здесь, глава офиса президента здесь, премьер-министр Шмигаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Все мы здесь. Наши военные здесь. Граждане, общество здесь. Все мы здесь. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше. Слава нашим защитникам! Слава нашим защитницам! Слава Украине", - сказал Зеленский.

Ранее некоторые СМИ писали, что Зеленский покинул столицу страны.


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