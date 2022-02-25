Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году.

"Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении, размещенном на сайте и в соцсетях мероприятия.

Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.

В тексте отмечается, что перед принятием решения вещательный союз провел консультации среди своих членов.