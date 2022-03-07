Карен Варданян по случаю 8 марта перечислил многодетным матерям Сюникской области Армении 96 млн драмов

В Сюникской области есть 192 семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей.

Благотворитель Карен Варданян по случаю 8 марта реализовал в Сюникской области очередную благотворительную программу. Каждой из 192 семей он перечислил по 500 000 драмов, в общем - 96 млн драмов.