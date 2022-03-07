Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине

Американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, так как это грозит эскалацией конфликта, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Politico.

Так, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада "ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней". Позже он добавил, что "для того, чтобы сбивать" российские самолеты конгресс должен подписать законопроект об "Объявлении войны", но такого пока не происходит.

В свою очередь, республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры "станет третьей мировой войной". Ее соратница по партии и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли призвала ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с разведслужбами Украины.

На данный момент только один сенатор США — демократ Джо Манчин — не высказался против закрытия неба над Украиной в ответ на прямой вопрос. Он расплывчато сказал, что США будет "поддерживать украинский народ, украинского президента и его правительство всеми возможными способами".