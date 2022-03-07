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СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.

Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник.

"ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.


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