СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.

Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник.

"ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.