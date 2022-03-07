МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Республики Армения

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, утверждая, что подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В сообщении отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.