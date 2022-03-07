Ван И заявил, что Китай приложит активные усилия для урегулирования конфликта на Украине

Китайские власти будут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерены прилагать для этого активные усилия. Как передает Арменпресс, об этом, с таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.

По словам главы МИД, Пекин считает крайне необходимым, чтобы в ходе конфликта была обеспечена безопасность иностранных граждан. "Мы полагаем, что в сложившейся ситуации нельзя подливать масло в огонь", - сказал он.

Ван И также отметил, что в условиях усиливающейся эскалации напряженности крайне важно действовать с учетом положений Устава ООН. "Мы надеемся, что скоро начнется третий раунд российско-украинских переговоров, на которых будет достигнут очередной прогресс", - добавил он.

Отношения России и Китая характеризуются своей независимостью от негативного влияния третьих сторон, заявил Ван И.

"Намерен подчеркнуть, что российско-китайские отношения важны своей независимостью. Они базируются на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации, а также характеризуются тем, что они не направлены против третьих сторон. Мы убеждены, что наши отношения свободны от внешнего вмешательства или разногласий, спровоцированных какой-либо третьей страной", - указал он.

Тесные отношения Китая и России на фоне украинского кризиса не исключают возможность поддержания стратегического диалога между Пекином и Брюсселем, заявил министр.