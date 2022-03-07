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Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталии

Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталии

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталии. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что приглашение на участие в дипломатическом форуме в Анталии получил и министр иностранных дел Армении Арарат Мизроян.


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