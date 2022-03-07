Землетрясение произошло у границы Грузии

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 километрах от границы Грузии, эпицентр был в Чечне (РФ), как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 10:24 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5 километров, указано в данных Центра.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.