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Переговоры России и Украины ожидаются в ближайшее время

Переговоры России и Украины ожидаются в ближайшее время

Российская делегация прибыла в Белоруссию в прежнем составе, переговоры с Украиной ожидаются в ближайшее время. Как передает Арменпресс, об этом заявил ТАСС в понедельник источник, близкий к переговорам.

"Делегация на месте, переговоры скоро. Уточняем информацию от украинской стороны", - сказал собеседник агентства. "Да, состав тот же", - добавил он.

Третий раунд переговоров с украинской стороной состоится, как и планировалось, в Беловежской Пуще, сообщил он.

"Место не менялось", - сказал собеседник агентства.


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