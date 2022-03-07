В Ереванском метрополитене ведутся работы по удвоению пассажиропотока

Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна отмечает 41-летие.

Пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян в беседе с «Арменпресс», отметила, что метро является самым быстрым, безопасным, бесперебойным и экологически чистым видом транспорта.

«Ереванский метрополитен в настоящее время имеет в общей сложности 12,1 км действующей линии, десять станций, в вагонном составе 45 вагонов, из которых 33 находятся в эксплуатации. Остальные вагоны эксплуатации не подлежат, нуждаются в ремонте и модернизации», - рассказала Татев Хачатрян.

По ее словам, ереванское метро в год перевозит около 20 миллионов пассажиров. «Делается все, чтобы удвоить количество пассажиров», - добавила Татев Хачатрян. Обсуждается вопрос запуска станции в административном районе Ачапняк.

«Заместитель начальника Управления информации мэрии Еревана Тарон Геворгян сообщил нам, что о проекте станции в Ачапняке пока нечего сказать, кроме того, что тендер на проектирование выиграла крупная российская компания «Метрогипротранс». Компания проводит технические работы. Программа должна быть уточнена со всеми сторонами», - сказала Геворгян.

Согласно эскизам, опубликованным мэрией, новую станцию метро планируется построить вблизи перекрестка Алабян-Абелян, для движения поездов необходимо будет построить мост через Разданское ущелье.

Строительство Ереванского метрополитена началось в 1972 году. Первые пять строящихся станций метрополитена были сданы в эксплуатацию в марте 1981 года, а затем в 1983, 1984, 1985, 1987, 1989 годах. В дальнейшем были сданы в эксплуатацию недостроенные станции «Заводская», «Шенгавит», «Площадь Гарегина Нжде», «Зоравар Андраник», позже в 1998 году станция «Чарбах».