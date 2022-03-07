Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории Венгрии
17:08, 7 Март, 2022
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на западе страны. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
По его информации, Венгрия разрешает размещение войск Североатлантического альянса на западе страны, а также поставки оружия через свою территорию в другие государства - члены НАТО. Однако в указе говорится, что Венгрия запрещает поставки летального оружия через свою территорию на Украину.
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