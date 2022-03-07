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Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории Венгрии

Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на западе страны. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его информации, Венгрия разрешает размещение войск Североатлантического альянса на западе страны, а также поставки оружия через свою территорию в другие государства - члены НАТО. Однако в указе говорится, что Венгрия запрещает поставки летального оружия через свою территорию на Украину.


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