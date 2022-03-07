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Парламент утвердил порядок проведения церемонии вступления в должность президента Армении 

Парламент утвердил порядок проведения церемонии вступления в должность президента Армении 

Состоялось внеочередное заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел вице-спикер НС, и.о. председателя НС Акоп Аршакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, совет обсудил и утвердил вопрос “О созыве 13 марта 2022 г. в СКК им.К.Демирчяна внеочередного заседания, посвященного вступлению в должность президента Республики, и определении порядка его проведения”.

Внеочередное заседание состоится в 12:00  часов.


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