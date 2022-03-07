Азербайджанские ВС снова нарушили режим прекращения огня в направлении села Храморт

Азербайджанские вооруженные силы 7 марта снова нарушили режим прекращения огня в направлении кладбища в селе Храморт Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в результате инцидента с армянской стороны никто не пострадал.

Дополнительная информация о нарушении режима прекращения огня будет предоставлена дополнительно.