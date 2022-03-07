Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров

Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство РФ в Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси", - написало диппредставительство.