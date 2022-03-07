Венгрия не поддержит распространение санкций ЕС против РФ на энергосектор

Будапешт не готов поддержать включение энергетического сектора в антироссийские санкции Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Венгрии Михая Варгу.

По его словам, "расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта" - национальной валюты страны.

Министр подчеркнул, что ограничительные меры ЕС уже нанесли существенный ущерб венгерской экономике, в частности форинту. В понедельник валюта Венгрии упала до рекордно низкого уровня по отношению к евро (399 форинтов за €1 против 385 форинтов за €1 днем ранее).