МИД Армении считает необходимым зеркальный отвод войск и размещение миротворцев на границе 

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с грубым нарушением Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

“7 марта в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в западной части границы с Арменией погиб военнослужащий ВС Республики Армения сержант Грач Арамович Манасарян, еще один военнослужащий получил ранение.

Выражаем глубочайшие соболезнования и слова поддержка родным и близким погибшего военнослужащего, желаем скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.

Хотя минобороны Азербайджана отрицает, что военнослужащий ВС Армении погиб в результате действий их подразделений, официальное заявление о встрече 7 марта в минобороны Азербайджана созвучно логике нарастающей агрессии азербайджанских подразделений.

Осуждая убийство военнослужащего ВС Армении, считаем необходимым подчеркнуть, что подобные инциденты и регулярные нарушения режима прекращения огня еще раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии в приграничной зоне.

Считаем важным также, чтобы провокационные действия и заявления Азербайджана должным образом получили оценку со стороны международного сообщества”.