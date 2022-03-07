Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Постоянно в контакте с нашими друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе про нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Мы также согласовали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Мы чувствуем поддержку Литвы", - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.