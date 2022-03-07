В Госдепе считают, что поставлять оружие Киеву в ближайшие дни может стать сложнее

Доставлять оружие на Украину может стать сложнее в предстоящие дни. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение, как сообщает агентство Reuters, выразила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Это может стать сложнее в ближайшие дни, и нам нужно будет искать другие способы", - сказала она журналистам во время визита в Испанию. Дополнительных подробностей Шерман не привела, отмечает Reuters.

"Очень важно, чтобы то, что мы отправляем, являлось тем, о чем просит [президент Украины Владимир] Зеленский. Он знает, что нужно его военным", - добавила заместитель госсекретаря США.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что распорядился выделить Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн.