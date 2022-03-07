Состоялось заседание по многоотраслевому сотрудничеству в рамках армяно- американского стратегического диалога

Под сопредседательством заместителя министра иносранных дел Паруйра Ованнисяна и руководителя офиса по вопросам Кавказа Бюро госдепартамента США по европейским и евразийским вопросам Лауры Хоклы в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание по многоотраслевому сотрудничеству в рамках армяно-американского стратегического диалога.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем вступительном слове Паруйр Ованнисян поблагодарил Соединенные Штаты за их постоянную поддержку Армении в проведении демократических реформ, подчеркнув важность развития армяно-американского сотрудничества в области стратегических реформ и продвижения общих демократических ценностей.

С армянской стороны выступили представители министерств территориального управления и инфраструктуры, экономики, высокотехнологической промышленности, образования, науки, культуры и спорта, Центрального банка, а также посол Армении в США Лилит Макунц.

В состав американской делегации вошли высокопоставленные должностные лица ряда ведомств госдепартамента США, представители Совета национальной безопасности, Агентства международного развития, департамента торговли, а также посол США в Армении Линн Трейси.

В ходе заседания Лаура Хокла представила двусторонние армяно-американские торгово-экономические отношения и отметила важность дальнейшего сотрудничества.

В своем выступлении помощник заместителя директора USAID Марк Симаковский представил программы USAID в Армении и обсудил с представителями правительства возможности расширения сотрудничества.

На заседании было затронуто армяно-американского сотрудничества в сферах экономики, энергетики, высоких технологий и перспективы их развития.

Подводя итоги заседания, армянские и американские должностные лица подтвердили взаимную приверженность углублению сотрудничества в экономической, энергетической и высокотехнологичной сферах, а также подчеркнули важность обсуждений в таком формате, подчеркнув их эффективность в плане развития двусторонних отношений.