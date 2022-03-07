В США заявили, что Западу придется заплатить цену за санкции против РФ

Введенные против России санкции будут иметь цену для западных стран, с этим "придется жить какое-то время". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на энергетической конференции в Хьюстоне, комментируя события вокруг Украины и рост цен на энергоносители.

"Вероятно, придется заплатить какую-то цену. Очевидно, что энергетические рынки находятся в турбулентном состоянии. С этим нам придется жить какое-то время", - сказал он.

При этом Керри добавил, что "необходимо сохранять единство", и назвал происходящие вокруг Украины события "определяющим моментом" века.

Представитель президента США также считает, что события вокруг Украины не остановят общую тенденцию перехода на альтернативные источники энергии. В то же время он признал, что газ в процессе этого перехода и сворачивания потребления нефти будет играть значительную роль. "Газ будет ключевым компонентом в энергетическом переходе", - отметил он.