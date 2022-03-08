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Минобороны Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Минобороны Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию об открытии Вооруженными силами Армении огня в направлении боевых позиций азербайджанских подразделений на том или ином участке армяно-азербайджанской границы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МО Армении.

“В частности, 8 марта минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что в тот же день, утром, подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы. Эта информация также не соответствует действительности.

После совершенной азербайджанской стороной в том же направлении провокации 7 марта ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении”, - говорится в заявлении.


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