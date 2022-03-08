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Введен режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Введен режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.


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