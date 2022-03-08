Россия и Украина сообщают противоречивые данные о потерях друг друга

Оборонные ведомства России и Украины сообщают противоречивые данные о военно-технических и человеческих потерях друг друга.

Как сообщает Арменпресс, российская сторона сообщает, что Вооруженные силы РФ за время спецоперации уничтожили 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины.

"Всего за время операции уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них - 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России в течение прошедших суток уничтожила 158 военных объектов на территории Украины, сообщил представитель Минобороны.

В ВСУ, в свою очередь, заявили, что с начала военных действий, начавшихся 24 февраля, погибло около 12 тысяч военнослужащих ВС РФ, уничтожено 1036 единиц бронетехники, 474 единицы автотранспорта, 120 единиц артиллерийских систем и другой военной техники.