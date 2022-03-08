МИД Китая призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

Правительство Китая призывает США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как он отметил, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других таких объектов. "США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - отметил он.

"Во имя здоровья жителей Украины, соседних регионов и далее мы призываем соответствующие стороны обеспечить безопасность этих лабораторий", - подчеркнул Чжао Лицзянь. "США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - отметил он.

"Военные биологические программы США на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга. Под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?", - сказал официальный представитель МИД КНР.

"Мы призываем США предоставить исчерпывающую информацию об их военных биологических программах как на американской территории, так и за рубежом, а также принять международную верификацию", - резюмировал дипломат.