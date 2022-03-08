Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что Россия не остановится только на Украине, и война может коснуться и их. Как передает Арменпресс со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава украинского государства сообщил в интервью американской телекомпании ABC.

Кроме того, он рассказал о требованиях, которые выдвигает Украине президент РФ Владимир Путин и дал ответ на все его условия.

“Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса”, - отметил Зеленский.

По его словам, денацификация, которую предлагает Путин, — это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах.

Он также отметил, что бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, он говорил об этом Байдену: “Думаю, президент США может делать больше”.