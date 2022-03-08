США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса։ МИД КНР
14:03, 8 Март, 2022
Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.
"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
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