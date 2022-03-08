Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать территориальные вопросы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, так, у главы украинского государства спросили, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками.

"Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное — это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание", — заявил Зеленский.

Тем не менее, президент назвал этот вопрос "еще одним ультиматумом" и подчеркнул, что Украина "к ультиматумам не готова".

Зеленский также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.