Вице-премьер Украины заявила об открытии гуманитарного коридора Мариуполь – Запорожье

Гуманитарный коридор заработал по пути Мариуполь-Запорожье, в частности, из Запорожья выехал транспорт с гумпомощью и автобусы за людьми.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, передает корреспондент Укринформа.

"В 10 часов утра заработал гуманитарный коридор, который был согласован с российской федерацией 5, 6, 7 марта, но из-за прицельных обстрелов (российскими войсками - ред.) людей и грузов не был открыт. Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье", – сказала Верещук.

Она добавила, что из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов - Пологи - Бельманка - Розовка - Республика - Мангуш - Портовское вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей, прежде всего женщин, детей и стариков.

"Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза более 90 тонн, наш гуманитарный груз следует в Мариуполь, и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя российская федерация, официально сообщив Красному Кресту еще 5 и 6 марта, что они готовы соблюдать режим прекращения огня", - сказала Верещук.

В то же время она отметила, что сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза и подчеркнула, что если обстрелы будут продолжаться и нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских людей в рамках гуманитарного коридора, Украина безотлагательно обратится в Международный трибунал с требованием привлечь лиц, которые принимали решения и не сдержали взятых на себя обещаний. Она также призвала всех лидеров свободного мира следить за ситуацией на Мариупольском направлении, где в заложниках у захватчиков оказались 300 тысяч человек, потому что там гуманитарная катастрофа, требующая внимания всего мира.