В Армении за прошедший день подтверждено 140 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 8 марта в Армении всего подтверждено 421 541 случаев заражения COVID-19, 407 082 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 552 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 277 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 803 тестов. Подтверждено 140 новых случаев заболевания COVID-19, 512 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 921 750 тестирований.