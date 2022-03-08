В ближайшие дни в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются осадки

На территории Армении днем 8-го марта в отдельных регионах, с 9-12 в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные, в горных регионах и предгорьях - в виде снега, в горных отдельных районах ожидается метель. 13-го марта ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 2-5 м/с, с 8-12 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

9-го марта в регионах Лори, Тавуш и Сюник температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван после полудня 8-го марта в отдельных местах города возможен кратковременный дождь. С 9-12 марта время от времени ожидается дождь, 10-го марта возможна гроза. 13-го марта ожидается погода без осадков.