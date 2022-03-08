Лидеры Китая, ФРГ и Франции обсудили ситуацию на Украине

Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин во вторник во второй половине дня по пекинскому времени провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.

"Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", - заявил Си Цзиньпин , слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Китай также считает, что суверенитет и территориальную целостность всех стран следует уважать, а также должным образом учитывать озабоченность в сфере безопасности, подчеркнул Си Цзиньпин.

"Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - подчеркнул он.

Приоритетом в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля, добавил председатель КНР.

"Первоочередным делом (в украинском кризисе-ред.) является предотвращение эскалации ситуации и выхода ее из-под контроля", - добавил он.

В разговоре лидер КНР призвал Францию и Германию совместно поддерживать мирные переговоры России и Украины, содействовать преодолению трудностей для достижения результатов и мира.

Китайский лидер подчеркнул, что "мы должны совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, способствовать тому, чтобы обе стороны сохраняли тенденцию переговоров, преодолевали трудности и продолжали диалог для достижения результатов и мира".

"Мы хотим призвать к максимальной сдержанности и недопущению крупномасштабного гуманитарного кризиса", - сказал он.

Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь, отметил Си Цзиньпин.

"Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации на Украине и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь", - отметил он.