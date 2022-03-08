Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и газа

Shell намерена поэтапно отказаться от использования российской нефти и газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление руководства компании было распространено во вторник.

В Shell обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом", преодоление которого потребует координации действий бизнеса, правительств и потребителей.

"В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов. В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы будем менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы. Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к снижению производительности наших НПЗ. Мы также прекратим деятельность в РФ, связанную с автозаправочными станциями, авиатопливом и ГСМ", - говорится в документе.

По словам исполнительного директора компании Бена ван Бердена, решение Shell приобрести на прошлой неделе партию российской нефти для переработки в топливо "было неверным, хотя и принималось с учетом обеспечения безопасности поставок". "В конечном счете решения по поводу невероятно сложных компромиссов, на которые необходимо идти во время войны на Украине, придется принимать правительствам. Мы продолжим сотрудничать с ними, чтобы помочь сгладить потенциальное воздействие этих решений на энергетическую безопасность, особенно в Европе", - добавил ван Берден, по словам которого международная ситуация заставляет делать выбор между стабильностью поставок энергоносителей в Европу и оказанием давления на РФ.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" (10% акций) и "Сахалин-2" (27,5% акций).