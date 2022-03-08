Время в Ереване: 11:07:36,   9 Март

Азиатские индексы - 08-03-22

Азиатские индексы - 08-03-22

ТОКИО, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.94% и составил 25221.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.76% и составил 1794.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.17% и составил 3372.86 пункта, а HANG SENG снизился на 3.87% и составил 21057.63 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]