Азиатские индексы - 08-03-22

ТОКИО, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.94% и составил 25221.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.76% и составил 1794.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.17% и составил 3372.86 пункта, а HANG SENG снизился на 3.87% и составил 21057.63 пункта.