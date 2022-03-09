Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В правительственную делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, заместители министра образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян, Артур Мартиросян.

В рамках визита премьер-министр в Елисейском дворце встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем руководители двух стран в Париже примут участие в конференции «Устремления: Армения-Франция».

Члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы, связанные с развитием и расширением сотрудничества в различных сферах. На конференции выступят премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон.