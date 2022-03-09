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США перебросят в Польшу комплексы Patriot

США перебросят в Польшу комплексы Patriot

Пентагон намерен по предложению Варшавы перебросить в Польшу зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил во вторник представитель Европейского командования ВС США Адам Миллер, отвечая на запрос ТАСС.

Как он уточнил, планируется "перебросить в Польшу две батареи Patriot". В американском военном ведомстве полагают, что данный шаг позволит "противодействовать каким-либо потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО", передает Арменпресс.

"Это разумная мера, направленная на защиту сил, которая подчеркивает нашу приверженность статье 5 и не поддерживает какие-либо наступательные операции", - подчеркнул Миллер. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

 


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