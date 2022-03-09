Европейские индексы - 08-03-22

МОСКВА, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 12831.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5962.96 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 6964.11 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.